آلاف يشاركون في حفل زفاف عروسين من دار أيتام بالمنوفية.. «المركز كله حضر»

بدعوة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت البداية لحفل زفاف كبير شهدته محافظة المنوفية، بعد أن اصطف الشباب والفتيات والمسؤولين وأعضاء مجلس النواب وسياسون للمشاركة في «فرح» عروسين من دار أيتام في الباجور بالمنوفية، وهما شهاب سيد أحمد ونور حسن.

قبل بدء حفل الزفاف لم يفكر «شهاب» سوى في سؤال واحد، هل يحضر أحد فرحي أم لا؟ وما هي إلا دقائق قبل بدء فرح شهاب ونور إلا وضجت الشوارع بالسيارات، وفوجئ العريس بأن الآلاف يشاركون في حفل زفافه من جميع أنحاء المحافظة.

العروسان يشكران جميع الحضور

وأكد العريس، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تعرف على زوجته نور، عن طريق دار الأيتام وقررا الزاوج، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن يشارك الآلاف في حفل زفافهما بهذا الشكل، موضحًا: «المركز كله حضر الفرح»، موجهًا الشكر لكل من شارك في تهنئتهما، وحضور حفل الزفاف، كما وجه الشكر للواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتقديم مساعدة لهما، وتوجيهه بحضور مسؤولين في حفل الزفاف نيابة عنه.

من جانبها، أكدت العروسة نور حسن، أنها سعيده بارتباطها بشهاب بعد تعارفهما عن طريق اللقاءات مع مسؤولي الدار، مؤكدة أنها لم تتوقع أبدًا هذا الحضور الكبير في حفل الزفاف، موضحة: «متخيلتش كل العدد ده في الفرح، وفي ناس كتير أول مرة أشوفها كان في الفرح».

وأضافت عروس المنوفية: «بشكر كل اللي حضروا حفل الزفاف من النواب والمسؤولين والناس كلها وبقولهم شكرًا إنكم جبرتم بخاطرنا».