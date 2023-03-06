6 مدن ضمن الأكثر برودة في طقس الغد.. بينها نخل وسيوة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الثلاثاء، موضحة أن المدن الأكثر برودة يبلغ عددها 6، وتسجل درجة الحرارة الصغرى بها 11 مئوية.

المدن والمحافظات الأكثر برودة غدا

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة كلا من سانت كاترين ونخل وسيوة وبني سويف والمنيا والعاصمة الإدارية، وتتراوح درجات الحرارة بها بين 6 و11 درجة مئوية.

وتتضمن قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة ما يلي:

سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 6 درجات

نخل: العظمى 20 والصغرى 7 درجات

سيوة: العظمى 22 والصغرى 10 درجات

بني سويف: العظمى 23 والصغرى 10 درجات

المنيا: العظمى 24 والصغرى 10 درجات

العاصمة الإدارية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات

المدن والمحافظات الأكثر حرارة غدا

وبحسب الأرصاد الجوية، تضم المدن والمحافظات الدافئة قنا 30 درجة، وأسوان 32 درجة، الأقصر31 درجة، وأبو سمبل 31 درجة، سوهاج 26 درجة، وشرم الشيخ 27 درجة، مرسى علم 26 درجة، الوادي الجديد 28 درجة، الغردقة 26 درجة، سفاجا 27 درجة، ورأس غارب 26 درجة.