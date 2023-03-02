الأرصاد تكشف قائمة المدن الأكثر برودة الجمعة.. وسانت كاترين تسجل 6 درجات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدًا الخميس 3 مارس، بعدد من المدن والمحافظات عن 14 درجة مئوية لتكون هي الأكثر برودة، فيما تكون هناك مدن الأكثر دفئا.

قائمة الأكثر برودة غداً الجمعة

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الجمعة تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة هي سانت كاترين 6 درجات، ونخل 8 درجات والسلوم 11 درجة.

سانت كاترين: العظمى 21 والصغرى 6 درجات.

نخل: العظمى 30 والصغرى 8 درجات.

السلوم: العظمى 21 والصغرى 11 درجات

المدن والمحافظات الأكثر دفئاً غداً الجمعة

توقعات خبراء الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى غداً تكشف أن المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هى، قنا 35 درجة وأسوان 36 درجة وشلاتين 30 درجة والأقصر و35 درجة أبو سمبل 33 درجة وسوهاج 33 درجة، وأبو رماد 27 درجة، وحلايب 26 درجة، وشرم الشيخ 30 درجة، ومرسى علم 31 درجة، ورأس حدربة 28 درجة، والوادي الجديد 24 درجة، والغردقة 31 درجة، وسفاجا 32 درجة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين وبعض الفئات من العاصفة الترابية التي تجتاح بعض المناطق، وانتشار الأتربة وطالبتهم بضرورة ارتداء الكمامة الطبية.