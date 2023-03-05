7 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس الغد.. بينها سيوة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض كبير في درجات الحرارة، خلال طقس غد الاثنين، وأن هناك عددا من المحافظات والمدن سوف تكون أكثر تأثراً وبرودة عن قريناتها.

وذكر البيان أن طقس غد الاثنين يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة العظمى والصغرى، وبحسب الدرجات الصغرى، فإن هناك 7 مدن ستكون أكثر تأثراً وبرودة، دون غيرها، وأشارت الأرصاد خلال توقعاتها إلى أن هذه المدن والمحافظات في مقدمتها سانت كاترين، نخل، سيوة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط.

درجات الحرارة المتوقعة فى المدن والمحافظات الأكثر تأثراً بالانخفاض

سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 23 أما الصغرى 6 درجات مئوية

نخل: العظمى 22 والصغرى 7 درجات

سيوة: العظمى 20 والصغرى 10 درجات

الفيوم: العظمى 26 والصغرى 6 درجات

بني سويف: العظمى 26 والصغرى 10 درجات

المنيا: العظمى 26 والصغرى 10 درجات

أسيوط العظمى 27 والصغرى 10 درجات

مدن ومحافظات أعلى حرارة

وكما تشهد مدن ومناطق انخفاض الحرارة غداً، فإن هناك مدنا أعلى وأكثر في درجات الحرارة وهي: شرم الشيخ 30 درجة مئوية، الوادي الجديد 37 درجة، أبو سمبل 37 درجة، أسوان 36 درجة، الأقصر 35 درجة، قنا 32 درجة، سوهاج 30 درجة.