الأرصاد تكشف قائمة المدن الأكثر برودة السبت.. وسانت كاترين تسجل 3 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات غداً 25 فبراير، وتضمن البيان تراجع الحرارة بنسبة 9 درجات في بعض المحافظات لتكون هي الأكثر برودة وعددها يصل 6 مناطق، وترتفع الحرارة في 9 آخرين.

قائمة الأكثر برودة غداً

يتضمن بيان الأرصاد قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة، سانت كاترين 3 درجات، ونخل 4 درجات، والسلوم 8 درجات، وسيوة 6 درجات، والفيوم وبني سويف 9 درجات، ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، المتضمن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة.

سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 3 درجات

سيوة: العظمى 22 والصغرى 6 درجات.

الفيوم: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

نخل: العظمى 20 والصغرى 4 درجات

السلوم: العظمى 23 والصغرى 8 درجات

بني سويف: العظمى 22 والصغرى 9 درجات

9 مدن ومحافظة الأكثر دفئاً ًاليوم

وكشف بيان الأرصاد الجوية أن المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هي، قنا وأسوان 26 درجة ومرسى علم وأبو رماد ورأس حدربة 24 درجة، والوادي الجديد 25 درجة، وشلاتين 25 درجة، والأقصر و25 درجة أبو سمبل 26 درجة.