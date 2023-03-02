وزير الري: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، منشآت السد العالي ومحطه كهرباء السد العالي، في إطار زيارة لمحافظة أسوان اليوم، مؤكدا حرصه على متابعة كل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه أعظم مشروع في القرن العشرين

الوقوف على حسن سير العمل

كما مر على محطة كهرباء السد العالى، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية، والتقى بالمهندسين والعاملين بالسد العالي ومحطه الكهرباء، موجها بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالي، واستمرار أعمال الصيانة له، مشيدا بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ المهم، معربا عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالي، لعملهم الدائم بإخلاص، وعدم ادخار أي جهد لخدمة بلادهم.

مشروع إنشاء السد العالي حمى مصر من الجفاف والفيضانات

وأشار إلى أن مشروع إنشاء السد العالي، يعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأهم منشأ مائي في مصر، ونظم السد العالى عملية الري، وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة.