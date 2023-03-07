آخر ما كتبه عريس توفى بالسرطان بعد أسبوعين من عقد قرانه.. «الحمد لله»

«اللهم لك الحمد».. بتلك الكلمات أكد عريس الغربية، الشاب حسام السيد، ابن قرية دفرة، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، عن رضاه بقدر الله، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمنت صفحة «فيسبوك» الخاصة بالشاب جملة «ربك مش هيديك حمل تقيل غير لما يديك كتف يشيل.. اللهم لك الحمد»، وذلك قبل أيام قليلة من وفاته بعد صراع مع السرطان، فى رسالة منه أنه راض بقدر الله وقضائه.

ترتيبات الزواج

وأشار إبراهيم عبد الغفار، من أهل الشاب المتوفى، لـ«الوطن» إلى أن «حسام» كان من المقرر أن يكون حفل زواجه عقب عيد الفطر المبارك وكان يرتب لذلك، وأنه كتب عقد زواجه من أسبوعين، ولكن السرطان انتصر عليه ولم يمكنه من تحقيق حلمه مع زوجته.

وأوضح محمد منتصر، صديق المتوفى، لـ«الوطن»، أن «حسام» يبلغ من العمر 23 عاما، ووالده متوف منذ عدة سنوات، ولديه شقيق أصغر منه، ويدعى «إيهاب»، وكان يعمل في مهنة الألومويتال، وأنه كان مصاباً بالسرطان، وظل في صراع معه حتى توفى أول أمس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، رغم أن حالته الصحية خلال الفترة الماضية كانت مستقرة، مشيرا إلى أن الشاب الراحل عقد قرانه، وكان من المقرر أن يتم حفل زفافه عقب عيد الفطر المبارك.

تشييع جثمان «حسام»

وشيّع أهالي قرية دفرة، جثمان إبن القرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، من أحد مساجد القرية، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن سيطرت على الأهالي، نظرا لما كان يتمتع به من حسن الأخلاق والسيرة الطيبة.