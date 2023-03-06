مصرع شخص صدمته شاحنة أثناء عبوره طريق «بورسعيد - دمياط» الدولي

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق «بورسعيد - دمياط» الدولي، بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المتوفى إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأن سيارات الإسعاف والجهات المختصة تجري تجميع أجزاء متناثرة من جسد شخص مجهول الهوية على الطريق، بعد أن صدمته سيارة شاحنة ونقله إلى مستشفى النصر.

تحريات البحث الجنائي

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سيارة شاحنة «تريلا» كانت تسير بسرعة كبيرة صدمت شخص مجهول الهوية وهو يعبر طريق «بورسعيد - دمياط» الدولي، فسقط على الأرض ودهسته السيارات المارة على الطريق فتحول جسده إلى أشلاء.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

تحويلات مرورية

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث لعمل تحويلات مرورية للطريق الذي توقف بسبب الحادث، وحتى الانتهاء من جمع أشلاء المتوفى، وضبط السيارة الشاحنة والتحفظ على سائقها.