إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق مدينة الفيوم الدائري، بمدخل باغوص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارة والدراجة النارية.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ودراجة نارية، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الفيوم، تحت إشراف المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان الحادث على طريق دائري الفيوم، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على دائري الفيوم، بمدخل باغوص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب إصابته.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واُتخذت الإجراءات اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.