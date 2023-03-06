إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين، صباح اليوم الاثنين، في ميدان المسلة بمدينة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بإشارات المرور.

وتوقفت حركة المرور في ميدان المسلة بصورة جزئية، بينما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لإتخاذ اللازم.

تصادم دراجتين ناريتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بميدان المسلة، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ حيث وقع حادث تصادم على الفور، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث اصطدمت دراجتين ناريتين تحمل كل منهما شخصين، وسقطوا أرضًا جراء الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالميدان، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.