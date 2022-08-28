محلية النواب: تأخر تعميم قانون السايس بسبب عدم تحديد أماكن مساحات التطبيق

كشف النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن سبب تأخر تطبيق قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع والمعروف إعلاميًا بقانون «السايس»، قائلًا: «إن القانون تم تطبيقه بالفعل في بعض المحافظات لكن سبب عدم تعميمه هو تأخر بعض المحافظين في تقديم أماكن المساحات المفترض تطبيق القانون بها داخل كل محافظة».

وضع آليات عمل تطبيق قانون السايس في المحافظات

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن القانون سيكون في صدارة أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، مع وضع آليات عمل تطبيق القانون بالمحافظات التي لم يتم تطبيق القانون بها حتى الآن.

وكان قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع صدر في يوليو من العام الماضي، وفي مطلع العام الجاري أصدرت وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي نصت على أنه لا يجوز مزاولة مهنة السايس وتنظيم انتظار المركبات في الشارع إلًا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.

تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها

وحدد قانون انتظام المركبات بالشارع دور اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات بالشارع، حيث تصدر تراخيص مزاولة مهنة «السايس»، وتقوم بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يُعيق حركة المرور، وتتولى إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار مع وضع التعريفة الخاصة بانتظام المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.

ويوضح القانون أن رخصة السايس تسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ومن يخالف اشتراطات الحصول على رخصة ويمارس المهنة دون تصريح يقع تحت طائل قانون انتظام السيارات في مصر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.