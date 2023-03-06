أستاذ استشعار عن بعد لنشأت الديهي: إثيوبيا أكبر دولة إفريقية نشطة زلزاليا

قال هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن الزلزال عبارة عن حركة جيولوجية وشيء طبيعي ومتعارف عليه علميًا، وليس بكارثة، ويصبح كذلك عندما يؤثر على البشر.

وأضاف «العسكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الزلزال في اليابان لا يؤدي إلى كوارث، إلا حال حدوث تسونامي، وهذا يرجع إلى أن طوكيو قادرة على التعامل مع الزلازل من خلال بناء منازل مقاومة للزلزال، مشيرًا إلى أن مصر لا تقع في نطاق حزام الزلزال، وهذا لا يعني عدم شعور المصريين بالزلازل التي قد تحدث في بعض المناطق.

الأخدود الإفريقي

ولفت إلى أن الحديث حول حدوث انفصال في جزء من القارة الإفريقية بسبب الأخدود الإفريقي أمر صحيح، ولكن قد يحدث على مدار 10 ملايين سنة، مشيرًا إلى أن هناك اتساعا في عرض البحر الأحمر سنويًا، ولكن بمساحة لا تزيد على سنتيمترات قليلة.

إثيوبيا والزلازل

وأشار إلى أن كل قارات العالم كانت عبارة عن قارة واحدة، ومع مرور عشرات ملايين السنوات حدث انفصال وتكونت قارات العالم الحالية سواء إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو أستراليا وخلافه، لافتا إلى أن إثيوبيا أكبر دولة إفريقية نشطة زلزاليًا، مضيفًا أن تعرض تركيا للزلازل المستمرة يرجع إلى وقوع أنقرة في متلقى الصفائح التكتونية.