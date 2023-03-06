التنمية المحلية لـ إيمان الحصري: تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على ثبات تعريفة الركوب

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن كل المحافظين وجهوا بنزول كل الوحدات المعنية ومراكز المسؤولية الخميس الماضي، للحفاظ على ثبات تعريفة الركوب لكل سيارات النقل الجماعية والسرفيس بكل المحافظات، خاصة أن سعر السولار لم يتغير عند 7.25 جنيهات للتر.

تكثيف الحملات التفتيشية

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى تكثيف الحملات التفتيشية الخاصة بمواقف الركوب العامة مع كل الجهات المعنية للحفاظ على ثبات تعريفة الركوب.

تغريم وتجريم المخالفين

وتابع: «الشخص المخالف يغرم ويجرم، وهذا يعني بأنه لا يوجد داع لتغيير التعريفة، خاصة أنه على كل السيارات الخاصة بسيارات النقل الجماعي أو السرفيس في كل أنواعه يكون هناك لافتة على السيارة بالتعريفة، ومسار الرحلة».