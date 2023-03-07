تفاصيل حريق فيلا «ديليسبس» في بورسعيد.. المرة الثانية خلال أشهر

تُجري النيابة العامة في بورسعيد التحقيقات في واقعة اندلاع حريق في فيلا أثرية مهجورة، والمعروفة بين أهالي المحافظة باسم فيلا ديليسبس، وتقع في شارع عبدالسلام عارف بحي الشرق.

ونشبت النيران في الفيلا فجر اليوم، في ظروف غامضة، وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لحريق، حيث اندلعت فيها النيران في شهر سبتمبر الماضي لنفس السبب الحالي، وهو ماس كهربائي.

الفيلا لـ«فيردناند إسيه»

ويعرف أهالي بورسعيد الفيلا باسم «فيلا ديليسبس»، وهذا خطأ شائع بحسب المؤرخ البورسعيدي محمد بيوض، والذي ذكر أن الفيلا في الأصل لشخص يدعى «فيردناند إسيه»، وبنيت في أراضي طرح البحر عام 1940، أي بعد حفر قناه السويس في الفترة من عام 1886 حتى 1896.

وتعتبر الفيلا التراثية ذات طابع معماري فريد من الطراز القوطي، وهو أحد أنواع العمارة الأوروبية التي شهدتها بورسعيد، ويتخلل جدرانها الخارجية والداخلية مجموعة من النقوش الفسيفساء المذهبة النادرة، كما أن بها سقفان يسمحان بالتهوية صيفا، ويُغلق السقف الداخلي للتدفئة شتاءً، وهو نظام فريد يُتبع في دول شمال أوروبا.

حريق في فيلا مهجورة

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد تلقي إخطارا من العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد اندلاع حريق كبير في فيلا مهجورة بشارع عبد السلام عارف المطلة على شارع صلاح سالم بحي الشرق، والمعروفة في بورسعيد باسم «فيلا ديليسبس».

وانتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني الأخرى المجاورة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الدخان بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الإسعاف والطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث، ولم تتلق هيئة الإسعاف أي إخطار بأي إصابات، كما تم فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، وهو أمر تكرر بعد احتراق الفيلا في ستمبر الماضي.