هاني رمزي يروي تفاصيل استدعائه بالبرلمان بعد «أبوالعربي» بسبب «ديليسيبس»

استهلت الإعلامية لميس الحديدي جولتها في أروقة مسرح طيبة بمدينة نصر، بلقاء الفنان هاني رمزي في غرفة «البروفة» الخاصة بالمسرحية التي تعيد «رمزي» بعد غياب 18 عامًا عن خشبة المسرح، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON».

المسرحية مختلفة عن الفيلم

وأكد أن مسرحيته «أبو العربي» ليست نسخة مشابهة من الفيلم «السيد أبو العربي وصل» الذي قدمه عام 2005: «أنا ماعملتش الفيلم مسرحية تاني فالمسرحية مختلفة كلية وليس لها أي علاقة بشخصية الفيلم، فقط قمنا بالاستعانة بشخصية أبو العربي الذي أحبَّه الجمهور في الفيلم على مدار السنوات الماضية وبنينا عليها السياق المسرحي».

غياب عن المسرح منذ 18 عامًا

وتابع: «أغيب عن المسرح منذ 18 سنة، اشتقت له وماكنتش عارف أرجع بإيه، وكنت عاوز أرجع بمسرح بجد أفرّح الناس زي مسرح زمان.. وكل من سيشاهد المسرحية لن يجد بينها وبين شخصية الفيلم أي تطابق».

غضب بورسعيدي بسبب الفيلم

وذكر أن فيلم «أبو العربي» عند عرضه تسبب في مشكلات له من محافظة بورسعيد، حيث اتهم بأنه أهان شخصية المواطن البورسعيدي قائلاً: «أهالي بورسعيد مفيش أحسن منهم وأنا ليا علاقات كتيرة بيهم وحابين شخصية أبو العربي، وأتذكر أنني وقت عرض الفيلم قاموا باستقبالي أفضل استقبال أثناء افتتاحه ولا يمكن أن أنساه، مشهد استقبالهم وكرمهم، لكن وقتها خرج 2 أو 3 كانوا وقتها في بعض المجالس المحلية ومقبلين على انتخابات وقالوا وقتها الفيلم لا يعبر عن الشخصية البورسعيدية، وقدموا وقتها استجواب، وحضرت بنفسي للمجلس كأول فنان تحت قبة البرلمان حينها وسألتهم إنتو جايبيني هنا ليه؟ أنا راجل بتاع فن، فقالوا لي وقتها إنت رقصت على تمثال ديلسبيس، وقلت هاريها بوس».

وواصل: «كان وقتها يرأس اللجنة الفنية بمجلس الشعب فايدة كامل، وقالت حينها هنتفرج على الفيلم ونقول قرارنا وصدمت من رد الفعل، أخدت وقتها أعلى سوكسيه في حياتي وسط تصفيق حاد واستمتعوا بيه وقالوا للنواب المعترضين إيه اللي إنتو بتقوله ده؟! الفيلم في صالح بورسعيد، وعرض وقتها وكسر الدنيا».

وفي أحد جدران الغرفة لاحظت لميس الحديدي إحدى الصور التي حرص الفنان هاني رمزي على تعليقها في غرفته وحملت شخصياته في أعمال عديدة أهمها «غبي منه فيه، ومحامي خلع، وأبو العربي، وكده أوكيه، ونمس بوند»، وتساءلت مقدمة البرنامج عن هذه الصور، ليرد قائلا: «ولادي وبعتز بيهم».

وسألت "الحديدي" الفنان هاني رمزي مازحة: «هل دي غرفتك بجد؟» فأجابها: «ايوه طبعا»، بعدما لاحظت وجود «فستان بريش» بين ملابسه ليرد قائلاً: «أيوه بتاعي» لتقاطعه الحديدي: «فكرته بتاع داليا؟»، ليرد مازحاً: «تفتكري داليا البحيري هتلبس حاجة شيك كده».