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«الصحة» لـ إيمان الحصري: تطوير 1139 مستشفى ووحدة خلال 8 سنوات

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:35 م | الإثنين 06 مارس 2023
إيمان الحصري

إيمان الحصري

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه خلال ما يقرب من 8 سنوات، طورت الدولة مشروعات البنية التحتية بشكل واضح في مجال الصحة، وتم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى ووحدة صحية بما يقرب من 27 مليار جنيه، وتم إنشاء 51 مستشفى جديدا.

إنشاء 310 وحدات صحية

وأضاف وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc»، أنه كذلك تم إنشاء 310 وحدات صحية ومركز طب أسرة بتكلفة 22 مليار جنيه، و«نحن اليوم نتحدث عن تطوير وإنفاق غير مسبوق في مجال الصحة؛ لم يحدث خلال 50 سنة مضت، والصعيد كان له نصيب كبير وهو أمر يراه المواطنون في 27 محافظة».

منظومة التأمين الصحي

وتابع: «الأمر واضح بالمحافظات التي تطبق بها منظمة التأمين الصحي في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ومستشفى شرم الشيخ الدولي في جنوب سيناء الذي حصل على شهادة أول مستشفى خضراء، ونتحدث عن 27 محافظة ولا توجد محافظة واحدة إلا وفيها مستشفيات جديدة أو أخرى تم تجديدها».

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