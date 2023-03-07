التحقيق مع تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بسوهاج

تباشر جهات المختصة، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج التحقيق مع 4 أشخاص من بينهم سيدة، عقب إلقاء القبض عليهم من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتهمة حيازة مواد مخدرة، تمهيدًا لترويجها على عملائهم بدائرة المركز.

جلب وإحضار المواد المخدرة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، تفيد بقيام تشكيل عصابي تخصص في جلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من مركز شرطة طهطا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

الاتجار في الحشيش والأفيون

وكشفت التحريات الأولية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، قيام «دراهم . ز . ا»، ربة منزل، و«مصطفى . م . ع» عاطل، و«عمرو . ش . ع . ا» عاطل، و«حماده . ه . ا» عاطل، وجميعهم يقيمون بمنطقة السوق البراني دائرة قسم طهطا، بجلب كمية من مخدري الحشيش والأفيون تمهيدًا لترويجها على راغبي الكيف.

عقب استصدار إذن الجهات المختصة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بالقبض عليهم بحوزتهم 2.25 كيلوجرام من مخدر الحشيش و500 جرام من مخدر الأفيون، و67 ألف جنيه، و4 قطع سلاح أبيض 4 هواتف، وميزان حساس.

وبمواجهة أفراد التشكيل العصابى بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بحيازته للمضبوطات، بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسلاح بقصد الدفاع والميزان لاستخدامه في عملية البيع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وقال مهران أبو محمد، محام، إنه وفقا للمادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن المشدد بدءا من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.