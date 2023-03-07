موعد ذروة انخفاض درجات الحرارة على مصر.. 16 محافظة الأكثر برودة

كشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن بدء منخفض جوي على كل محافظات مصر، لتعود حالة الصقيع مرة أخرى نتيجة انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح مع توقعات بسقوط أمطار أيضا، الأمر الذي يتبعه تحذير بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال تلك الأيام وبالتحديد في يوم الذروة.

وترصد «الوطن» موعد ذروة انخفاض درجات الحرارة على محافظات مصر الذي ستتأثر منه 16 محافظة تشهد تسجيل أقل درجات حرارة منذ فترة بالتحديد بعد رحيل الكتلة الحارة لتعود الأجواء مائلة للبرودة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

موعد ذروة انخفاض درجات الحرارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن موعد ذروة انخفاض درجات الحرارة على محافظات مصر سيكون يوم الأحد المقبل 12 مارس الجاري الذي ستشهد فيه محافظات شمال الصعيد أقل درجة تقدر ب11 درجة مئوية ويكون مشابه لها محافظات السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري التي سوف تسجل 12 درجة مئوية.

محافظات متأثرة بانخفاض درجات الحرارة

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر 16 محافظة نتيجة ذروة انخفاض درجات الحرارة وهي: «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بني سويف، المنيا، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، السويس».