إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية وتوك توك بكورنيش مدينة المنيا

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي وتوك توك ودراجة نارية بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بكورنيش المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي وتوك توك ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وقوع الحادث بسبب السرعة

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع التصادم بسبب السرعة الزائدة، بين السيارة رقم «6173 ن ر ا - تاكسي»، «وتوك توك» رقم «7913 ن ر ا»، ودراجة نارية رقم «7361 و ن س»، بشارع كورنيش النيل بحي جنوب مدينة المنيا.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم جمال محمد صابر، 34 عاما، بكسر مضاعف بالساق، وبسمة حسين صلاح، 15 عاما، بكدمات بالظهر، وصلاح صلاح حسين، 21 عاما، بكدمات، وحازم حسين صلاح، 13 عاما، بكدمات بالساقين، ومحمد علي عبدالمنعم، 14 عاما، بجرح بالقدم اليسرى، ونورين حسين صلاح، 9 سنوات، بسحجات وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة والتوك توك والدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.