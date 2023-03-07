إصابة 3 في حادثين بمركز ملوي جنوب المنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، واصطدام دراجتين ناريتين في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية حافظ في مركز ملوي.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة إبراهيم محمد 75 عاما، سائق، مقيم بقرية الروضة، بجرح قطعي بالوجه واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقله إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تصادم بين دراجتين ناريتين في ملوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بمدخل قرية الأشمونين في غرب مركز ملوي، حيث تبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: أسامة عادل عبد المنعم 19 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسري، وشقيقته زهرة 21 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.