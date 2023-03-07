وزير الخارجية الصيني: الأزمة الأوكرانية وصلت لمرحلة حرجة تتطلب بدء الحوار فورا

قال وزير الخارجية الصيني، «تشين جانج»، إن الأزمة الأوكرانية وصلت إلى مرحلة حرجة، مشيرا في مؤتمر صحفي، اليوم، إلى ضرورة بدء حوار في أقرب وقت ممكن.

وأضاف «جانج»، أن بلاده ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية ولا تزود أي من الجانبين بالسلاح، لكن بكين مهددة بفرض عقوبات، مشددا على أن «بكين» تصدر دائما أحكاما مستقلة بشأن القضية، تستند إلى ظروف الحرب والسلام، ودائما ما تختار الصين السلام والحوار.

جندي أوكراني: مدينة «باخموت» ستسقط

في سياق آخر، انسحبت وحدات من القوات الأوكرانية في مجموعات صغيرة من مدينة «باخموت» شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، نقلا عن مصدر في الجيش الأوكراني.

وقال الجندي الأوكراني، إن مدينة «باخموت» ستسقط، مضيفا إن القوات محاطة بشكل كامل تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، وسعت السلطات في «كييف»، نطاق طلبها إلى «واشنطن» ليشمل الذخائر العنقودية المحمولة جوا من طراز «إم كيه 20»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وأشار سكان مدينة «دونيتسك»، إلى اشتداد القتال باتجاه «مقاطعة أفدييفكا»، وسماع صوت المدفعية والطيران الروسي واشتباكات مسلحة في المنطقة الصناعية.

وفي إطار العقوبات المفروضة على روسيا، أوضح القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، أن أي شكل من أشكال سحب أموال بلاده المجمدة يتعارض مع القانون الدولي، وسيتعين إعادتها، فيما قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية إنه من السابق لأوانه معرفة فاعلية سياسة سقف الأسعار على موارد الطاقة الروسية.