مصرع شاب سقط من الطابق السادس في البساتين.. والتحريات: اختل توازنه

لقي شاب مصرعه مساء أمس، إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزله في البساتين، وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها لبيان هل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف ووفاته أثناء إجراء الإسعافات، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «إ.م»، 33 عامًا، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أن الشاب المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه على سور «البلكون» بشقته الكائنة في الطابق السادس بالعقار محل البلاغ لإنهاء بعض الأعمال، وسقط في أرض الشارع، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.