مصرع شاب سقط في خزان صرف صحي أمام منزله بالفيوم: إختل توازنه

لقى شاب مصرعه، ظهر اليوم، بعدما سقط في خزان صرف صحي أمام منزله بالخطأ، في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، إذ اختل توازنه فجأة، وانزلقت قدمه ليسقط داخل غرفة الصرف الصحي، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور داخل الغرفة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، إذ جرى انتشال الجثة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمصرع شاب سقط في خزان صرف صحي أمام منزله بإحدى القرى بدائرة المركز.

انتشال جثة الشاب

وانتقلت على الفور، قوة أمنية تحت رئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شاب داخل خزان صرف صحي أمام منزله بقرية القاسمية بدائرة المركز، فيما تم انتشال الجثمان وتبينّ أنّه لشاب يدعى باسم وائل حسين، 20 سنة.

اختل توازنه وسقط بالخزان

وتبينّ أنّ الشاب إختل توازنه أثناء خروجه من المنزل، فانزلقت قدماه وسقط داخل خزان الصرف الصحي بين طرفة عين وانتباهتها ليلقى مصرعه على الفور، وأنّ الحادث قضاء وقدر ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

نقل الجثة إلى المشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء تصاريح الدفن.