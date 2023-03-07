منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أحياء القاهرة.. تعرف عليها

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أحياء العاصمة تضم أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بينها 130 منفذا جديدا تم إقامتها بالتنسيق مع الغرفة التجارية و«التموين».

وأضاف المحافظ في بيان، أن تدشين المنافذ يراعي التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا قبل دخول شهر رمضان ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان، فضلا عن وجود 270 منفذا بالتعاون مع الجمعيات للتخفيف عن المواطن، مشيرا إلى أن نسب التخفيضات تصل إلى 30%.

منافذ بيع السلع الغذائية في القاهرة

منفذ حي الأسمرات بالمقطم

منفذ الخلفاوى بشبرا

منفذ شارع 9 المقطم

منفذ شارع مترو حدائق المعادي

منفذ ميدان الحرية بالمعادي

منفذ ميدان العرب بالمعادي

منفذ المسجد العظيم بزهراء المعادي

منفذ شارع حسن المأمون شرق مدينة نصر

منفذ ميدان فيكتوريا بشبرا

منفذ شارع شبرا العام أمام النساجون

منفذ شارع السواح الأميرية

منفذ سكة الوايلى أول مصر والسودان

منفذ الأمل- الهجانة سابقا-

منفذ شارع المشروع ناصية طه حسين

منفذ شارع الحرية من شارع الترول المطرية

منفذ شارع منصور ساحة العباسية

معرض باب الشعرية

معرض حي البساتين أمام شركة الكهرباء

شادر لحوم منشأة ناصر

شادر بشارع سوق الإتنين بعابدين.

معارض السلع بالقاهرة بتخفيضات كبيرة

معرض سوق غزة خلف جامع البنات حي وسط

معرض الحي السابع أمام موقف الأتوبيس

شادر أسفل كوبري حدائق القبة بجوار محطة مترو كوبري القبة

منفذ بجوار مسجد الفتح حي الأزبكية

منفذ شارع ذاكر حسين مدينة نصر

منفذ شارع الفيومي بحي دار السلام

منفذ ميدان الحلمية حي الزيتون

منفذ ميدان الشهداء حي حلوان

منفذ مدخل التبة مدينة نصر

منفذ شارع زكي أول التوفيقية

منفذ كوبري المنشاة بحي منشأة ناصر

منفذ بجوار مستشفى الشروق العام

منفذ بجوار بريد المستقبل

منفذ التجمع الثالث منطقة الاندلس

منفذ المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

منفذ شارع عاطف البرقوني حي حلوان

منفذ المجاورة الثامنة مدينة الفسطاط

منفذ أول شارع بولاق أبو العلا

منفذ أمام مستشفى الرمد روض الفرج

منفذ شارع المنيل ميدان الباشا

منفذ ميدان صقر قريش بحي البساتين

منفذ شارع أطلس الرئيسي بحي حلوان

منفذ ميدان صقر قريش بحي البساتين

منفذ بجوار مترو الزهراء بحي مصر القديمة

منفذ شارع الميثاق مدخل جاردينيا

منفذ شارع بورسعيد

منفذ التبين ميدان الساعة

منفذ مدخل التبين

منفذ شارع المنيل الرئيسي

منفذ ميدان أبو الريش حي السيدة زينب

منفذ ميدان الروضة بالمنيل حي مصر القديمة

منفذ الحديقة الدولية

منفذ ميدان الموسكي مقابل البريد

منفذ الدواجن مدخل الزهراء