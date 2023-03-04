ظهور 7 آلاف جزيرة جديدة في اليابان.. انفجارات بركانية تغير ملامح الخريطة

شهدت عدة مناطق في العالم تغيرات جغرافية كبيرة، بسبب الكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرًا، من زلازل وبراكين، منها اليابان، التي شهدت تشكل جزر جديدة، أدت إلى تضاعف عدد جزر الأرخبيل، بعد اكتشاف ما يزيد على 7 آلاف جزيرة، باستخدام خرائط المسح المتقدمة، بينما اختفت أخرى.

تضاعف عدد جزر الأرخبيل في اليابان

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، تكون ما يقرب من 6 آلاف جزيرة، بعيدة كل البعد عن الواقع، ليصبح عدد الجزر في اليابان ضعف العدد المعترف به سابقا، بحسب الجغرافيون، وفي أول مسح جغرافي من نوعه منذ 35 عاما، أظهرت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان «GSI»، أن هناك 14125 جزيرة، وهو ما يعادل نحو ضعف رقم 6852 جزيرة التي سجلتها البلاد في عام 1987.

لم تكن التكنولوجيا قادرة على التمييز بين مجموعات صغيرة من الجزر والجزر الفردية الأكبر، في آخر إحصاء أجراه خفر السواحل قبل 35 عاما، ، ما يعني أن الآلاف من هذه الجزر، قد تم احتسابها خطأ، بحسب صحيفة «البيان».

استخدام نظام المسح الجغرافي لمعرفة الجزر

اعتمد علماء هيئة المعلومات الجغرافية المكانية «GSI»، المسح الجغرافي والصور الجوية وتدقيق النتائج مع الخرائط السابقة، لحصر عدد الجزر بوضع علامات على الجزر البالغ محيطها 100 متر أو أكثر، والتي كانت تشكل تكوينات طبيعية واستثناء الأراضي الاصطناعية.

وساهمت الانفجارات البركانية أيضا، في تكوين جزر جديدة، وأدت إلى مضاعفة مساحة الأرخبيل، ووضع العلماء قائمة للجزر الذين عثروا عليها يدويا، ولم يقتصروا على حذف الجزر الصغيرة، وتركوا الضفاف الرملية والجزر الموجودة داخل البحيرات والأنهار، وفي هذا الوقت، لم تكن تلك الكتل اليابسة محسوبة، وتم الاعتراف بها الآن، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.