«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء: نسبتها 20%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية كالعلمين وسيدي براني ومناطق من غرب الإسكندرية وسيدي عبدالرحمن ومرسي مطروح بالإضافة لميدنتي «حلايب وشلاتين» على فترات متقطعة.

طقس الأيام المقبلة

وأوضحت «الأرصاد»، أنه من المتوقع أن يكون طقس مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والشرقية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأصاف الخبراء، أنه من المتوقع اختفاء الشبورة المائية الصباحية بداية من الأربعاء وحتى الأحد 12 مارس الجاري على المناطق التي اعتادت الهطول عليها خلال الأيام المقبلة وهى من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتصل درجات الحرارة العظمى على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 والصغرى 11، السواحل الشمالية 20 والصغرى 13، جنوب سيناء 26 والصغرى 16، شمال الصعيد 24 والصغرى 11، وجنوب الصعيد 32 والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الأربعاء

ومن المتوقع أن تصل العظمى غدا الأربعاء الموافق 7 مارس 2023 على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 والصغرى 12، السواحل الشمالية 22 والصغرى 13، جنوب سيناء 27 والصغرى 15، شمال الصعيد 24 والصغرى 12، جنوب الصعيد 30 والصغرى 14 درجة.

نشاط للرياح

وتنشط الرياح على كافة مناطق الجمهورية حتى نهاية الأسبوع وتحديدا السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.