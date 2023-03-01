رابط وخطوات حجز شقق مشروع «جنة» بموقع بنك التعمير والإسكان.. باق ساعات

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 10872 وحدة سكنية، ضمن مشروع «جنة»، بمساحات تتراوح بين 100 مترمربع وحتى 161، وذلك داخل 6 مدن جديدة، وهي: «مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، مدينة الشيخ زايد، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة دمياط الجديدة، مدينة ملوي الجديدة».

وبدأ الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان منتصف يناير الماضي.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بشقق «جنة»، فإن تخصيص الشققسيكون بأسبقية الحجز «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

استكمال سداد 20 % بداية من يوم 26/03/2023

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، داخل كراسة الشروط الخاصة بشقق «جنة» 100 ألف جنيه، ومن ثم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء»، من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك خلال شهر بداية من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

تأكيد حجز شقق جنة يوم 5 مارس 2023

ونوهت وزارة الإسكان والمرافق، داخل كراسة الشروط بأن تأكيد حجز شقق جنة سيكون يوم 5 مارس 2023 لإجمالي 10872 وحدة سكنية، عبر زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، أي خلال 3 أيام.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بشقق «جنة»، تتراوح أسعار الشقة داخل الطرح ما بين 900 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، وفقا لإختلاف المدينة الواقعة بها.