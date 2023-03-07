«المهندسين» تجمّد صفحتها على فيسبوك بعد وصف قرارات «العمومية» بالغوغائية

قرر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وقف صفحة النقابة الرسمية على فيس بوك بشكل مؤقت، بعد نشر بيان باسم هيئة المكتب وصف أحداث الجمعية العمومية التي عقدت أمس الإثنين 6 مارس بـ«الغوغائية»، وصدر عن الجمعية العمومية عدة قرارات، أبرزها الموافقة على زيادة معاشات نقابة المهندسين 2023 بقيمة 150 جنيها لحين إجراء دراسة اكتوارية.

قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

وأعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قرارات الجمعية العمومية التي تضمنت الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي، ورفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.

كما تضمنت قرارات الجمعية العمومية، تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي، بإعادة تشكيل اللجان لتفعيلها وضمان مشاركة المهندسين، واعتماد ميزانية النقابة، إضافة إلى زيادة معاش نقابة المهندسين 2023 بقيمة 150 جنيها.

وشملت قرارات الجمعية العمومية التي أعلنها نقيب المهندسين بنودا أثارت حفيظة أعضاء بهيئة المكتب والتي جاء فيها: الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة «الأمين العام - الأمين المساعد»، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، وأخيرا عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

بيان هيئة مكتب نقابة المهندسين

وردت هيئة المكتب التي تسيطر على صفحة النقابة على موقع فيس بوك ببيان جاء فيه: «الإخوة والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي مصر، بالنظر إلى الأحداث المؤسفة والغوغائية التي شهدتها الجمعية العمومية والتي تم تنظيمها في السادس من مارس 2023، بحديقة أوزوريس بمركز المؤتمرات، تدين هيئة المكتب الأسلوب الذي تم به إدارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة».

وتابع البيان: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من أعرق المؤسسات في الوطن الغالي، وعلى أصولها وتقاليدها الراسخة، حفظ الله الوطن وعاشت وحدة المهندسين المصريين».

من جانبه، أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانا صحفيا عبر صفحته الرسمية، أكد فيه أنّ صفحة النقابة لا تعبر عن النقابة العامة للمهندسين، بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد النبراوي في بيانه، أنّ ما نشر على الصفحة الرسمية للنقابة يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية، هو تدليس وكذب وأمر مخزٍ، موضحا أنّ أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، حضروا وشهدوا الجمعية العمومية التي حضرها نحو 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية أمر مؤسف بالنسبة للشخوص التي أصدرت هذا البيان.

وتابع النبراوي في بيانه: «خصوصا أنّ تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية، وأؤكد أنني أمتلك العزيمة والإصرار على احترام و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن، ولذلك أعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة».