انهيار مقبرة على رؤوس 3 أشخاص أثناء دفن قريبهم في القاهرة.. لحظات مرعبة

لحظات مرعبة وصعبة مرت على 3 أشخاص وذويهم بالخارج، بعدما انهار المدفن عليهم أثناء نزولهم لدفن أحد أقاربهم في القاهرة، حتى تدخل رجال الحماية المدنية على الفور في دور بطولي لإنقاذ المحتجزين داخل المدفن، وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة من البداية وحتى انهيار مدفن على رؤوس 3 أشخاص، ولحظات الرعب بين المحتجزين وذويهم في الخارج، وتدخل قوات الحماية المدنية.

تجمع الأهالي لدفن المتوفي

تجمع أهالي مطلع الأسبوع الجاري لدفن أحد أقاربهم المتوفي، فتحوا القبر وجهزوه لاستقبال المتوفي بمدافن العائلة، وقرر 3 من الأقارب النزول مع المتوفي إلى داخل المدفن بالأسفل لدفنه في مثواه الأخير.

انهيار المدفن على الثلاثة

وعقب نزول 3 من الأقارب بصحبة المتوفي إلى داخل المدفن، وانتظار باقي الأقارب بعضهم خارج المدفن، والبعض الآخر على سلالم المدفن، جميعهم ساعدوا بعضهم البعض لدفن المتوفي، لينهار المدفن بشكل مفاجئ «جزء من الحائط والسلالم».

محاولة الأهالي لإنقاذ ذويهم

تعالت صرخات الأهالي عقب انهيار المدفن، وبدأت محاولات إنقاذ المحتجزين التي لم تتوقف، ونجحوا في إنقاذ من كانوا واقفين على السلالم، وبقي 3 أفراد بالأسفل داخل المدفن، حاولوا مساعدتهم والنداء عليهم ولكن دون جدوى.

تدخل قوات الحماية المدنية

على الفور أبلغ الأهالي قسم الشرطة، ووصل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبدأوا محاولات إنقاذ الثلاث محتجزين، من خلال إزالة الجزء المنهار ثم استخدام أدواتهم مثل الأحبال والسلالم الطويلة لإنقاد المحتجزين، وبالفعل نجحت المحاولات في إنقاذ الثلاثة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبيّن من خلال الفحوصات الطبية إصابتهم بكدمات متفرقة واشتباه في كسور.