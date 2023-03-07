«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن توجيه الرئيس السيسي بإقامة مجتمعات جديدة

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة «إكسترا نيوز»، عدة موضوعات نشرت في عدد «الوطن» الصادر اليوم الثلاثاء، عن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وعن حياة كريمة وعن كلمة مصر أمام الأمم المتحدة.

وكان البرنامج قد أبرز موضوع الوطن الذي جاء بعنوان «السيسي يوجه بإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية في الدلتا الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل»، والذي تناول تأكيد الرئيس على أن زيادة الرقعة الزراعية ألأحد أهم أهداف مصر الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد.

943 مشروعًا في زفتى بالغربية باستثمارات 4 مليارات جنيه

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» موضوع آخر جاء بعنوان «حياة كريمة: 943 مشروعًا في زفتى بالغربية باستثمارات 4 مليارات جنيه» والذي تناول دور المبادرة في تقليل معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ.

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» موضوع آخر جاء بعنوان «مصر أمام الأمم المتحدة: حريصون على إطلاق استراتيجية للغذاء والتغذية لتحقيق الاستثمار في الصحة العامة»، والذي تناول تأكيد الرئيس السيسي على خوض مصر معركتها التنموية الرائدة على مدار 8 أعوام مضت، إضافة لمشروعات هامة بالقارة الأفريقية.