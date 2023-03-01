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«الثقافة» تعلن عن شروط منح التفرغ 2023- 2024.. آخر موعد 9 مارس

كتب:

إلهام زيدان
01:13 م | الأربعاء 01 مارس 2023
وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل منح تفرغ للمبدعين المصريين لعام 2023/2024، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وآخر موعد للتقدم بطلب الحصول على المنحة، ونستعرض المستندات المطلوبة في السطور التالية:

المستندات المطلوبة للتقدم لمنحة التفرغ:

1- طلب الحصول على منحة التفرغ.

2- سيرة ذاتية وبيان بأعمال المتقدم في مجال إبداعه.

3- تصور محدد يتضمن خطة واضحة لمشروع تفرغه، بما يجعله جديرًا بالمنحة وقابلًا للتنفيذ خلال مدة التفرغ، وألا يكون المشروع حاصلًا على منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره أو عرضه.

4- ثلاث نسخ من ثلاثة أعمال من أحدث أعماله في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وكتابة المشروع الجديد والسيرة الذاتية و(المشروع المنجز بالنسبة للتجديد).

5- اسطوانة مدمجة تتضمن نسخة (Word) للمشروع الجديد والسيرة الذاتية، ونسخة (PDF) للأعمال السابقة له أو صور لأغلفة الإصدارات (للمتقدمين لأول مرة).

6- في مجال الفن التشكيلي والخط العربي، إحضار الطلب والسيرة الذاتية وصور من أعماله السابقة التي أنجزها في السنوات الثلاثة الأخيرة، على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام (Word) بجانب النسخة الورقية.

شروط الحصول على منحة التفرغ 2023:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- مقيما في جمهورية مصر العربية خلال مدة المنحة.

3- بالنسبة للعاملين في الحكومة أو القطاع العام، يجب موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة، ولا يٌعتد بالإجازات الخاصة.

4- تقدم الطلبات شخصيا، ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين في الحصول على المنحة في «ملف خاص مستوفاه كل الأوراق والمستندات المطلوبة»، ابتداء من الأحد الموافق 26/2/2023 إلى الخميس الموافق 9/3/2023، وتٌقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في 44 شارع المساحة بالدقي- الجيزة.

5- يٌمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية، لمدة عام مالي بداية من 1/7/2023

6- لا تٌقبل الطلبات لمن سبق حصوله على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.