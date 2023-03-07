«آداب طنطا» تحصل على شهادة الأيزو في إدارة المنظمات التعليمية والجودة

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية الآداب على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، في الإدارة وجودة التعليم من شركة «QME» الدولية كثامن كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكل معايير الشهادة الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حصول كلية الآداب على شهادتى الأيزو يؤكد مدى التزام إدرات الكلية بتطبيق معايير الجودة الشاملة، وخطط تحسن الأداء المستمرة التى تنتهجها، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لمنسوبيها، مثمناً جهود كافة العاملين بالكلية باعتبارهم شريك أساسي فى تحقيق هذا الانجاز.

وفد الأيزو يزور الكلية

وشهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، وضم الوفد المهندسة نجوى أحمد، والمهندس ممدوح فتحي السيد، والدكتور محمد أمين، والمهندس نادي حسن، بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، والدكتور إبراهيم طلبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل احمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور هاله السيد ندا مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ، ورؤساء الاقسام العلمية، والدكتور محمد جمال قناوى أمين عام الكلية، وفريقي الجودة و الايزو ومديري الادارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.

مراجعة أقسام الكلية

وأجريت عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة، شملت قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسفارة المعرفة، ومعامل قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ،والمكتبات وقسم علم النفس، ومركز ضمان الجودة بالكلية، ورعاية الشباب ، والإدارة الهندسية الفنية، ومركز المكفوفين والمعاقين بكلية الآداب ،والمتحف التعليمى لقسم الآثار ،والمكتبة والذي أوصي بمنح كلية الآداب جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

من جانبه، قدم الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.