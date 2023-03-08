حظك اليوم الأربعاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل التوقعات الفلكية لكل المواليد وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفي بعض الأحيان الصحي، اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة، وعليك أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحمل 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد ونبتون وزحل بمنزلك الثاني عشر.. حافظ على الكتمان والتواضع، وكن مستعدا للتعامل مع المشاكل والخلافات بحكمة.

حظك اليوم برج الثور 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

حظك اليوم برج الثور 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات وقد تشعر بالحنين للماضي.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو خاليا تميل للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج السرطان 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

حظك اليوم برج الأسد 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك كي تتفادى المشاكل مولود برج الأسد، وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبات.

حظك اليوم برج الأسد 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي ونظّم أفكارك وجهودك ووقتك ويجب أيضا ألا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج العذراء 8-3-2023 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع بلوتو يدعمك ويمنحك حماسا، وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

حظك اليوم برج الميزان 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر والوضع الفلكي يتطلب منك أن تهتم بصحتك وألا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الميزان 8-3-2023 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أفكارك وخططك، وتجنب الفخر والزهو بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم برج العقرب 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا وحماسا وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

حظك اليوم برج العقرب 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بفترة رائعة تجمعك بالأحباب فاستمتع بها.

حظك اليوم برج القوس 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ اليوم فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج القوس 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم برج الجدي 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ قد يضع أمامك فرصة وعليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الجدي 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

تتوق روحك للمغامرة وتخطط لأوقات حلوة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 8-3-2023 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه من الخوض في مغامرات مالية أو قرارات متسرعة.

حظك اليوم برج الدلو 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والمشتري بمنزل العلاقات يعدانك بأوقات سعادة ويمنحانك وقتا مناسبا للاستفادة من خبرات الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 8-3-2023 على الصعيد المهني

اليوم حاول أن تركز في كل سلوك تقوم به، وابتعد عن المخاطرة وادرس جيدا خياراتك.

حظك اليوم برج الحوت 8-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. اهدأ كي لا تتعرّض علاقتك بشريك حياتك للتوتر.