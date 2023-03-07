صب الطبقة الخرسانية لكوبري «الثلاجة» على الطريق الزراعي في شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية، شملت المرور على ثلاثة مشروعات بمدن حي غرب شبرا الخيمة ومدينة طوخ ومدينة بنها، لمتابعتها ودفع الأعمال بها، للانتهاء منها وإدخالها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من أعمال صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة بالكوبري السطحي الناتجه عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تتم الأعمال بالتوالي لتثبيت كوبري المشاة على القواعد الحديدية، بدلا من القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى وذلك خلال الأسبوع المقبل.

كما تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة، والتنسيق مع الادارة العامة للمرور لضمان سير الطريق، وعدم حدوث أي عرقلة مرورية، مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل اجراءات السلامه والوقاية خلال أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر، والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة، وتذليل العقبات حتي يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة.

تفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي الجديد

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة مُعدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع، لدفع الأعمال تمهيداً لافتتاحها قريباً، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقُرى المُجاورة لها ولخدمة حالات الطواري التى تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، يُرافقه الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة مروة مجدي مدير مستشفى طوخ المركزي.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير المنطقة الرابعة بالمرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها، حيث يجرى العمل على تطوير 4 حدائق، وإنشاء نافورة، إضافة إلى أعمال رصف كوبري أتريب، وتطوير مدخل بنها القبلي، حيث تابع المحافظ الأعمال ووجه بزيادة معدل التنفيذ للانتهاء من المشروع ككل، موجها بتكثيف الأعمال أيضا بحديقة النصب التذكاري لتكون مكانا لائقا بشهداء المحافظة.