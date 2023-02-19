محافظ القليوبية: تعديلات هندسية جديدة في كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إصلاح كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي، وكذلك استكمال أعمال تطوير كوبري المصنع الحربي بمدينة بنها، ضمن أعمال تطوير ورصف المرحلة الثانية لشارع فريد ندا، وذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من متابعات مكثفة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

الانتهاء من إنشاءات الأرصفة الجانبية

ووجه محافظ القليوبية بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من إنشاءات الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى وتطوير الأسوار الجانبية بشكل جمالي في المدخل، مشيرا أن المحافظة ستقوم بإنشاء بوابة حضارية على مدخل مدينة بنها بعد الانتهاء من أعمال الرصف لتكتمل عملية التطوير بالكامل.

أعمال صيانة كوبري المشاة الثلاجة بشبرا

كما تابع «الهجان»، أعمال صيانة كوبري المشاة الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد الأعمال إلى أحد الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري للانتهاء من أعمال الصيانة وذلك خلال أسبوع، وتشمل أعمال الصيانة تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى.

وأكد محافظ القليوبية في بيان له، إجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن، وإنشاء نيوجيرسي للطريق وصيانة الكوبري، مع الاهتمام بالشكل الجمالي له.

جاء ذلك بحضور ياسر محمد، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس محمد جمال، مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس المسئول عن صيانه الكوبري.