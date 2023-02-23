محافظ القليوبية: زيادة الورديات لسرعة إنهاء صيانة كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال ترميم وصيانة كوبري المشاة الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، الذي انهار مطلع الأسبوع الجاري، مطالبا بدفع الأعمال وتكثيفها للإنتهاء من الترميم والصيانة خلال الفترة المحددة، علاوة على التنسيق الدائم مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق، وعدم حدوث أي عرقلة مرورية، مطالبا بزيادة الأعمال في الوردية الليلية، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

وأجرى المحافظ جولة ميدانية بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، لمتابعة سير أعمال رفع القمامة والنظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة، وتابع أعمال ترميم كوبري الثلاجة، في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين، وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، والحفاظ على المظهر الجمالي لكافة المناطق، وعدم إعاقة حركة المرور والمارة.

تأهيل منطقة تجمع القمامة في شارع 15 مايو

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تأهيل منطقة تجمع القمامة أمام مدرسة الشهيد محمد عشري بشارع 15 مايو، وتحويلها إلى مسطحات خضراء، موجها باستكمال الرصيف بعمل إنترلوك بالإضافة إلى تخصيص المنطقة لعمل مشتل لبيع الزهور لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة.

تجميل مطالع ومنازل الكباري بطريق محور الفريق العصار

وفى سياقٍ مُتصل، وجه المحافظ برفع الإشغالات المتواجدة بشارع 15مايو حتى طريق شبرا بنها الحر، ورفع كامل الأتربة على جانبي الطرق بشكل مستمر لعدم تراكمها، وتجميل مطالع ومنازل الكباري بطريق محور الفريق العصار حتى طريق شبرا بنها الحر والطريق الدائري، بنطاق المحافظة وتحرير محضر لأحد الباعة الجائلين لإزالته عدد من البلدورات مع سوء استغلالها، وهو ما أدى إلى تشويه المظهر الحضاري .

وأشار محافظ القليوبية إلى استمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية في رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة، والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضاري، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة، وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري لمنع تراكمها، مؤكدا متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري، وما يتم انجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية.

كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال صيانة شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة ومشروع بالوعات الصرف الصحي بمنطقة ترعة الشرقاوية بدوران كوبري الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال نهاية الأسبوع الجاري، وإعادة الشيء لأصله، والاهتمام بالشكل الجمالي للطريق، بهدف الاطمئنان على سلامة شبكة الكهرباء لحماية المواطنين خصوصا في موسم سقوط الأمطار، بالإضافة إلى الاطمئنان على سلامة بالوعات الصرف، لدرء خطر سقوط المواطنين وخاصة الأطفال بها.