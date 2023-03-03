محافظ القليوبية يتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة على الطريق الزراعي بشبرا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الزراعي وأعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة، من بينها محور الخصوص، ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة على استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

أعمال صيانة كوبري الثلاجة علي الزراعي بشبرا الخيمة

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من أعمال اللبشة الحديدية وجاري صب الطبقة الخرسانية من الباكية الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة وتذليل العقبات حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة.

محور الخصوص الجديد

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد حيث وجه نائب مدينة الخصوص بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو على المحور تماما وضبط أي مخالفات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كافة جهدها لتطوير شبكة الطرق ويجب علينا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ عليها ومنع أي تعديات عليها وازالة كل المظاهر العشوائية التي تشوهها.

كما تفقد المحافظ محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة على الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش على جانبي الطريق.

كما وجه «الهجان»، بالاهتمام بمداخل الأحياء والعمل على تجميلها وتنظيم ساحات الانتظار وعدم السماح بإقامتها إلاً بشكل حضاري وقانوني والالتزام بالمساحات المقررة والتنسيق مع المرور لإقامة حملات ليلية لضبط السيارات التي تلقي بالرتش على الطرق العامة.