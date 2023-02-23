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محافظة القليوبية: عودة كوبري الثلاجة للعمل منتصف الأسبوع المقبل

كتب:

حسن صالح
06:05 م | الخميس 23 فبراير 2023
أعمال إصلاح كوبري الثلاجة بشبرا

أعمال إصلاح كوبري الثلاجة بشبرا

أعلنت محافظة القليوبية استمرار أعمال ترميم وإصلاح كوبري الثلاجة علي الطريق الزراعي بشبرا، والذي انهار مطلع الأسبوع الجاري إثر اصطدام سيارة نقل تحمل حفارًا، ما أدى لانهيار وغلق الطريق الزراعي في الاتجاهين لمدة 8 ساعات متواصلة حتى تم فتح الطريق من جديد.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أنه جرى زيادة ورديات العمل في إصلاح وترميم كوبري الثلاجة على الطريق الزراعي بشبرا للانتهاء من أعمال الصيانه والترميم والتجديد في الوقت المقرر خلال منتصف الأسبوع المقبل.

موعد انتهاء أعمال إصلاح كوبري الثلاجة

وكشف البيان أن محافظ القليوبية وجه في زيارته الأخيرة بمضاعفة ساعات العمل لإعادة كوبري مشاة الثلاجه على الطريق الزراعي بشبرا في أسرع وقت بحلول منتصف الأسبوع المقبل، وفق المخطط مع دفع الأعمال للإنتهاء من الترميم والصيانة خلال الفترة المحددة.

خريطة إصلاح كوبري الثلاجة

وأشار البيان إلى أن أعمال إصلاح كوبري الثلاجة للمشاه المنهار على الطريق الزراعي بشبرا تتضمن: 

  - صيانة الباكية المعدنية للكمر الرئيسي.

- استعدال أماكن الصدمات بالقطاعات المعدنية

 - تبدیل ما تم اتلافه مع تدعيم ورفع كفاءة القطاعات القديمة طبقا لمتطلبات الاستشاري. 

- أعمال تدعيم قطاعات الأعمدة الخرسانية طبقا لمتطلبات الاستشاري.

- أعمال الكوبري السطحي حيث تم تكسير الجزء التالف بالباكية الخرسانية وانتهاء من رفع مخلفات التكسير.

- جار أعمال النجارة والحدادة.

- جارى تركيب ركائز الكوبري في وجود کافة احتياطات الأمن والسلامة.

التنسيق مع المرور

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق الزراعي بمنطقة الأعمال، وعدم حدوث أي تكدسات مرورية مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

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