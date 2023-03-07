9 معلومات مهمة للمتقدمين لحج الجمعيات الأهلية 2023.. إليك رابط التقديم

بدأ أعضاء الجمعيات الأهلية المسجلين بها، التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023، والذي من المقرر أن يستمر باب التسجيل حتى 20 مارس الجاري، لمدة 13 يوما.

الأحكام المنظمة للمتقدم لحج الجمعيات الأهلية

وأوضحت بوابة الحج المصرية عبر موقعها الرسمي، أن هناك عدة شروط وأحكام منظمة للمتقدم لحج الجمعيات الأهلية، وعليه الإقرار بها، تتمثل فيما يلي:

- تقـدم الطـلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإداريــة على بوابـة وزارة الداخلية من هنا.

- يقتصرأداء فريضة الحج هذا العام موسم 1444هـ/2023 لمن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، ويستثنى من ذلك المشرفين القائمين على خدمة الحجاج المصريين شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من قبل السلطات السعودية لسابقة الحج على المسار الإلكتروني السعودي.

- اختيار الجهة التي يريـد الحـج مـن خـلالها «قرعة، سياحة، تضامن»، ويكون التقدم لمرة واحدة فـقط لأى من تلك الجـهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبــات أخرى على أي جهة و منظمة للحج.

- في حالة إجراء القرعة لا يجوز إلغاء الطلب، والتقدم إلى أي جهه أخرى.

- تُقدم الطلبات وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حالــة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب، وذلـك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج بوزارتي السـياحة والأثار أو التضامن الاجتماعي، ويمكن للمواطن الاسـتفسار عبر الاتصال بمركز الخدمة الصــــوتية على الهاتف (27983000-02) للبوابة المصرية الموحدة للحج.

- يُشترط فيمن يتقـــدُم بطلــب الحج «مُقـدم الطلب والمُرافق إن وجد» أن يكــون كامــل الأهلــية القانــونية لأداء المناسك ومصـــرى الجنسـية، ويُعتمــد في تحديـد شـرط الســن تاريخ 30/4/2023م المـــوافــق 10 شــــوال 1444 هـ حيث لا يقــــل ســن الرجال مـــنهم عن 25عاما، ويســـتثنى من شرط السن المحـــرم الشرعى لســيدة أقل مـــن 45 عاما.

- لا يقــل عمــره عــن 18عامــا، ويُســـتثنى من ذلــك الســـيدات البالغات مـــن العمر 45 عاما، فأكـــثر وحتى أقل من 70 عاما، بشــرط ألا يكون المُرافق أو المحرم قد ســبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

- يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمرافق له على الإقـرار المُدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حـياته، وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج وزراتي السياحة والأثار والتضامن الاجتماعي الُمدرجة بالطلب.

- إذا ثَبت سابقة أدائه لفريضة الحج لايُقبل طلبه تحت مسئولية الجهة، ودون أدنى مسئــــولية على وزارة الداخلية.

- يُشترط إدراج السيدات الأقل من 45 عاما على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى «مُقدم طلب»، وإدراج المحرم الشرعي لهُن كمُرافق حتى يقبل الطلب بالكامل على البوابة.

- موافاة الإدارة ببيان إحصائي نهائي عقب نهاية فترة التقدم لقرعة الجهة، متضمنا عدد المتقدمين المدرجين على البوابة المصرية الموحدة للحج لخوض القرعة الإلكترونية التي تُجرى بمعرفة البوابة لاختيار الفائزين من بينهم.