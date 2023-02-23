رئيس جامعة بنها يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعداد لمسابقة الأفضل في الأنشطة الطلابية

عقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها اجتماعاً مع اللجنة المشرفة على الاستعداد لمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية عن العام الجامعي 2022

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء اللجنة ومسؤولي رعاية الطلاب بالجامعة ومسؤولي اتحاد الطلاب.

الانتهاء من الملفات المطلوبة طبقا للمعايير الموضوعة من لجنة المسابقة

خلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من الملفات المطلوبة طبقا للمعايير الموضوعة من لجنة المسابقة التي جرى اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى توفير كافة الإمكانات لإظهار الجامعة بصورة مشرفة في المسابقة.

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على المسابقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت عدة معايير المسابقة تضمنت تنظيم عدة زيارات ميدانية للجامعات لتفقد مدى إتاحة وجاهزية البنية التحتية من مقار إدارية لتنفيذ الأنشطة، والتعرف على مؤهلات الكوادر الفنية وقدراتها على القيام بالمهام المنوطة بهم، والموارد المالية المتاحة للإنفاق على الأنشطة وكيفية تنمية هذه الموارد، والخطة المُستقبلية للأنشطة والمُعتمدة من مجلس اتحاد الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وبروتوكولات التعاون ومُذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة، ومدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتلك الاتفاقيات .

كما تضم المعايير وجود مستشاري اللجان المختلفة بالكليات والجامعة، وتوافر مراكز تدريب للأنشطة المختلفة مثل الجوالة، والفنون، ونماذج المحاكاة وغيرها، ومحاضر اللجنة العليا المُشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية موضحةً نسبة المُشاركة (ترشيح وتصويت/ العدد الكلي، نسبة الكليات المشاركة/ كليات الجامعة، نسبة المعينين/ العدد الإجمالي لأعضاء الاتحاد)، ومحاضر مجلس اتحاد الجامعة حتى موعد الزيارة.

تنفيذ الأنشطة على مستوى الكليات والجامعة على مستوى القطاع

بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة على مستوى الكليات والجامعة على مستوى القطاع الجغرافي أو على مستوى الجمهورية مشاركة أو استضافة وتنفيذ، والاشتراك في أنشطة الوزارات والجهات الأخرى، والتحول الرقمي ورقمنة الأنشطة ووجود قاعدة بيانات للقائمين بالنشاط والمُستفيدين منه، وكذلك تراعي المعايير الاتساق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهدافها، والمشاركة الدولية لتمثيل مصر وأهم النتائج المُحققة، وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمُبتكرين، والأنشطة المُستحدثة والمميزة للجامعة.