جامعة بنها تحصد 12 ميدالية في بطولة الجامعات للكونغ فو

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين و7 برونزيات في بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو التي نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة 24 جامعة في الصالة المغطاة بجامعة القاهرة بمشاركة 251 لاعبا ولاعبة.

جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية

وقدم رئيس جامعة بنها ، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد جيل من الشباب واع مستنير يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

فعاليات بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو

وكان وفد من طلاب جامعة بنها مكونا من 21 طالبا وطالبة قد شارك في فعاليات بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

معرض الملابس الخيري لطلاب كلية التربية

في سياق آخر افتتحت الجامعة معرض الملابس الخيري لطلاب كلية التربية والذي يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية

وأكد بيان رسمي أن الجامعة لا تألو جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب حيث ضم المعرض حوالى 800 قطعة من الملابس والأحذية مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب.