جامعة بنها: حريصون على دعم وتفعيل كل المبادرات لصالح المواطن

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها اليوم الدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتورة هدى الجدعاني منسق الجمعية المصرية لعنق الرحم، وبحضور الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم

جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة فرع القليوبية، وكلية الزراعة بمشتهر، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المبادرات الصحية التي تبنتها الدولة

وأكد الدكتور جمال سوسة أن جامعة بنها شاركت في كافة المبادرات الصحية التي تبنتها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحدثت نقلة نوعية في المجال الصحي، مشيرًا إلى أن توفير الرعاية الصحية للمواطنين أصبحت في مقدمة الاهتمامات الرئاسية، حيث أطلق رئيس الجمهورية 7 مبادرات صحية لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، وتقديم خدمة طبية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة، تحقيقاَ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافة أن الجامعة حريصة على دعم وتفعيل كافة المبادرات التى يتم تنفيذها لصالح المواطن المصري .

وخلال الندوة قام كل من الدكتورة هالة عدلى حسينن والدكتور محمد ابراهيم العزب بإلقاء محاضرة للطلاب للتعرف على سرطان عنق الرحم ،وماهى أعراضه، وأسبابه، وعوامل الخطر منه، وكيفية التشخيص والوقاية منه.