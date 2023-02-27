رئيس جامعة بنها يستقبل المستشار الثقافي البحريني لبحث التعاون بينهما

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الأستاذة خلود راشد مطر المستشار الثقافي لسفارة البحرين في القاهرة، لبحث التعاون المشترك بين جامعة بنها ودولة البحرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة رعاية الوافدين في الجامعة، والدكتور علي عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من الطلاب الوافدين البحرينيين بالجامعة.

مكتب الوافدين جامعة بنها

وخلال اللقاء تم استعراض مجموعة الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين من خلال مكتب الوافدين بالجامعة، وكذلك المسابقات التي تعقد والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة، كذلك تم استعراض مجموعة التخصصات المختلفة بكليات الجامعة وتقديم أوجه وآليات التعاون بين كليات الجامعة ودولة البحرين، وعرض للأفكار البحثية والخدمات الاستشارية، والدعم العلمي الذي يمكن أن تقدمه الجامعة للجانب البحريني.

البرامج المتواجدة بجامعة بنها

كما تم عرض البرامج المتواجدة بجامعة بنها وجامعة بنها الأهلية، وتم الحديث عن احتياجات الطلاب الوافدين ووعد رئيس الجامعة بتذليل أي صعوبات قد تواجههم، ودعا الطلاب الوافدين إلى المشاركة والدخول في البرامج المصرية الجديدة لما تتميز به من تخصصات فريدة من خلال الدخول على منصة ادرس في مصر.