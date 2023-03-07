تشريح جثة شاب توفي في ظروف غامضة بعين شمس.. والتحريات: جرعة مخدرات

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب من مستشفى الدمرداش بالقاهرة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة تحليل مخدرات للمتوفي لبيان إذا كان مدمن للمخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إخطارا من مستشفى الدمرداش بوفاة شاب

تلقى مأمور قسم عين شمس إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول شاب مصاب بحاله إعياء شديدة ووفاته أثناء إجراء الإسعافات له، وأضاف الإخطار بأنه يشتبه في تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ك.ع»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات: عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن المتوفي من مدمني المخدرات وشرب الكحوليات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.