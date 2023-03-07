دينا تقطع مشاركتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة لارتباطها بتصوير «حضرة العمدة»

عادت الفنانة دينا إلى القاهرة، أمس الاثنين، من أسوان، بعد مشاركتها في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي أقيم، الأحد الماضي، داخل أحد فنادق أسوان.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن سبب عودتها للقاهرة يعود لارتباطها باستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «حضرة العمدة»، اليوم الثلاثاء، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفة أنها تحرص على حضور فعاليات مهرجان أسوان حال عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية.

تفاصيل شخصية دينا في مسلسل «حضرة العمدة»

وكشفت دينا عن تجسيدها لشخصية فلاحة في «حضرة العمدة»، وهو دور جديد عليها لم تجسد مثله في سابق أعمالها، مضيفة أنها تحرص دوما على تقديم الأدوار المختلفة التي تبرز موهبتها وتخوض من خلالها مناطق جديدة في مجال التمثيل، بحسب قولها.

أعربت دينا عن سعادتها بتعاونها مع روبي التي تجسد دور شقيقتها بحسب الأحداث، مؤكدة أن الأخيرة فنانة ملتزمة وموهوبة وتضيف لأي دور تجسده سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.