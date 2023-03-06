قناة عرض مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي في رمضان 2023

يبحث الجمهور عن قناة عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي، والمقرر عرضه في رمضان 2023، إذ تواصل الفنانة روبي تصوير مشاهدها في المسلسل من أجل تسليم أكبر عدد من الحلقات إلى القناة العارضة.

قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصرياً، وقد غيرت الفنانة روبي من جلدها، وخرجت عن المألوف، وتقدم خلال المسلسل دور مختلف وهو دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة.

تفاصيل شخصية روبي في حضرة العمدة

اختار المخرج عادل أديب اسمًا للشخصية روبي، إذ تظهر بشخصية «صفية الفارس»، وهي أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية، تتولى منصب عمدة في إحدى القرى تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتواجه العديد من الصعوبات بين المؤيد والمعارض لها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم أحمد زرق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومن إخراج عادل أديب.