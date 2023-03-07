رفع كفاءة الطرق بين «15 مايو» و«الإسكان الاجتماعي» ضمن مشروع تطوير المدن

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة، وذلك ضمن مشروع تطوير المدن.

وقال المهندس مينا رأفت، معاون جهاز مدينة 15 مايو، إنه يتم رفع كفاءة الطريق الرئيسي الرابط بين المدينة الأم والتوسعات الشرقية لمدينة 15 مايو ومشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الطريق بطول 4.5 كيلو متر وعرض 30 مترا، و3 حارات مرورية لكل اتجاه.

«رأفت»: هدفنا تسهيل الوصول للمدن الجديدة

وتابع، أن الطريق السالف ذكره يربط بين مدينة 15 مايو ومشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف التيسير والتسهيل على أهالي المدينة في الوصول للمدن الجديدة.

الجدير بالذكر أن أعمال رصف المرحلة الرابعة من طريق الإسكان الاجتماعي، تجرى ضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة 15 مايو، كما أن أعمال رفع كفاءة الطرق بطول 4 كيلومترات وعرض 30 مترا، و3 حارات في كلا الاتجاهين.

طريق الإسكان الاجتماعي

ويجدر الإشارة إلى أن طريق الإسكان الاجتماعي يربط مدينة 15 مايو بمشاريع الإسكان الاجتماعي لتسهيل التواصل بين مناطق المدينة، وتبلغ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق نحو 38 كيلومترا ضمن تطوير مدينة 15 مايو، وتتكلف أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في مدينة 15 مايو نحو 120 مليون جنيه، ومازال العمل مستمر في المدينة.