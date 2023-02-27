رقم خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي.. يشترط تحديد نوع الشكوى

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم خدمة عملاء، لتسهيل عملية الاستفسار والشكاوى بين الصندوق والمواطنين المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها بشكل مستمر من قبل الصندوق، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة داخل المدن الجديدة، وبتوفير نظام سداد ميسر لجميع المواطنين.

رقم خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يتمثل رقم خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي في الأرقام التالية: (1188، 5777، 5999) من أي هاتف محمول، أو رقم (090071117) من أي تليفون أرضي من الساعة 9 ص حتى الساعة 6 م عدا يومي الجمعة والسبت.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر موقعه الرسمي، على أنه يجب علي العميل تحديد ما إذا كانت الشكوى المقدمة تخص عميل مدرج على النظام الآلي للصندوق أم تخص عميل غير مدرج، سواء كان العميل متقدم بإعلان سابق أو بخصوص مخالفات الإسكان الاجتماعي والتقدم ببلاغات.

لا يمكن للعميل تسجيل شكوى أخرى إلا في حالة عدم حل الشكوى الأولى

كما يجب التأكد من إدخال رقم الهاتف الصحيح أثناء إنشاء الحساب الخاص بك حتى يتم إرسال كود التفعيل وتتمكن من تسجيل الدخول، ومن ثم تحديد نوع الشكوى من القائمة التي تظهر بأنواع الشكاوى عند تسجيل الشكوى التي يرغب في التقدم بها.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه لا يمكن للعميل تسجيل شكوى أخرى إلا في حالة أنه لم يتم حل الشكوى الأولى، كما يمكن للعميل التقدم بتظلم في حالة تقدمه بشكوى مرتين ولم يتم الحل، بالإضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي من خلال تقديم بلاغ وإرفاق بيانات الوحدة.