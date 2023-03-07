رئيس مدينة 15 مايو يتفقد جاهزية المراكز الطبية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

قام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، بحضور الدكتور مجدى عابد، مدير عام إدارة 15 مايو الطبية، والمهندس ربيع حمدون، رئيس مجلس أمناء المدينة، والمهندس نادي خليفة، عضو مجلس الأمناء، بتفقد بعض المراكز الطبية بمنطقة الامتداد والإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها إلى وزارة الصحة وجارٍ العمل بها من التجهيزات اللازمة من الأدوات والأجهزة الطبية وجميع الأثاث اللازمة لها، وذلك في إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو على توفير جميع الخدمات لجميع المواطنين بالمدينة، وتذليل العوائق لدعم الإدارة الطبية بالمدينة.

خلف الله : يتابع التجهيزات اللآزمة من الأدوات والأجهزة الطبية وجميع الأثاث اللازمة

وتفقد المهندس محمد خلف الله، ومرافقوه، مركز طبى المجاورة ( ١١/١٢) بامتداد المدينة، للوقوف على أعمال التجهيزات اللازمة للبدء فى تشغيل المركز لخدمة سكان منطقة الامتداد، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق دوماً بين جميع الجهات المعنية من وزارة الصحة والمنطقة الطبية بالمدينة والتعاون من قبل مجلس أمناء المدينة، لسرعة إنهاء أعمال التجهيزات اللازمة للبدء فى تشغيل المركز.

خلف الله : جهاز المدينة يقوم بأقصى جهد ممكن لتوفير جميع الخدمات على مستوى القطاعات بالمدينة

كما قام رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بتفقد مركز طبى منطقة ( 120 / 290) فدانا بالإسكان الاجتماعي، لمتابعة أعمال التجهيزات اللازمة من معدات وأدوات وأجهزة طبية وأثاث، للبدء فى تشغيل المركز، حتى يكتمل المجتمع العمراني ويكون هناك مجتمع سكنى متكامل به جميع الخدمات، وهو ما يخدم جميع سكان مناطق الإسكان الاجتماعي.

وأكد المهندس محمد خلف الله، أن جهاز المدينة يقوم بأقصى جهد ممكن لتوفير جميع الخدمات على مستوى القطاعات بالمدينة.