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طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في 5 خطوات

كتب:

منة عبده
01:04 م | الإثنين 27 فبراير 2023
شقق الإسكان الاجتماعي.. صورة أرشيفية

شقق الإسكان الاجتماعي.. صورة أرشيفية

أتاحت وزارة الإسكان، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال استخدام الرقم القومي، وإدخاله عبر الموقع، ومن ثم تظهر نتيجة الاستعلام بشكل سريع. 

وترصد السطور التالية، طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. في 5 خطوات

* الخطوة الأولى: تتمثل في البحث عن موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري عبر «جوجل» وزيارته. 

* الخطوة الثانية: تتمثل في الضغط على «استعلام عن حالة الطلب».

* الخطوة الثالثة: تتمثل في كتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم، وتسجيل كلمة المرور.

* الخطوة الرابعة: الضغط على «تسجيل الدخول».

* الخطوة الخامسة: تتمثل في ظهور نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان السكني.  

وحال نسيان المتقدم للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي كلمة المرور الخاصة به، يمكن تغييرها وتسجيل كلمة مرور أخرى، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط على «نسيت كلمة المرور»، ومن ثم سيتم إرسال كلمة مرور أخرى عبر رقم الهاتف المحمول المسجل به الحساب الشخصي على موقع الصندوق. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.